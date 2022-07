Sconto sul carburante di 30 cent fino al 21 agosto: ok del Governo

La sconto sul carburante era entrata in vigore lo scorso 22 marzo ed è stato prorogato dal governo fino al 21 agosto

Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga lo sconto sul carburante. Ecco di cosa si tratta.

Sconto sul carburante fino al 21 agosto: ok del Governo

Fino a domenica 21 agosto ci sarà lo sconto sui carburanti. Dal Governo, infatti, arriva l’ok per la proroga delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, previsto finora fino al 2 agosto. La notizia è stata comunicata con una nota dai ministeri dell’economia e della transizione ecologica.

Carburante, sconto di 30 centesimi

La riduzione delle accise sui carburanti era entrata in vigore per la prima volta lo scorso 22 marzo. Il taglio previsto per benzina e diesel è di 25 centesimi, a cui va aggiunta l’Iva al 22%.

In totale, quindi, lo sconto ammonta a circa 30 centesimi. Le misure sono ora state prolungate fino al 21 agosto grazie al nuovo decreto interministeriale.