Allerta meteo lunedì 16 ottobre su 9 Regioni: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata nella giornata di lunedì 16 ottobre tra rovesci temporaleschi e rischio idrogeologico su diverse Regioni della Penisola. La Protezione Civile ha emanato in particolare un bollettino di criticità.

Allerta meteo lunedì 16 ottobre su 9 Regioni

Ritorna l’allerta meteo su alcune Regioni della Penisola per un inizio di settimana all’insegna dei temporali, con l’annunciato ciclone Medusa. Nella giornata di lunedì 16 ottobre si registrano da isolate a sparse, specie nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria meridionale, Lazio, settori interni di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia nord-orientale e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale.

Mentre venti sono annunciati localmente forti settentrionali sulla Liguria; inizialmente forti dai quadranti orientali sui settori adriatici, appenninici e localmente sul resto del Centro-Sud, in veloce attenuazione già dalla mattina.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emanato un’allerta in particolare su due Regioni per rischio idrogeologico che spesso comporta conseguenze ancora più terribili e dunque ha evidenziato anche le zone della Calabria e Basilicata più a rischio.

Per la giornata di domani, Lunedì 16 ottobre 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale