Stefanel, incendio negli ex stabilimenti

A Levada (una frazione di Ponte di Piave, in provincia di treviso) si è verificato un incendio agli ex stabilimenti Stefanel

Venerdì 23 settembre, a Levada (una frazione di Ponte di Piave, in provincia di treviso) si è verificato un incendio agli ex stabilimenti Stefanel. Ma cosa è accaduto di preciso? Ci sono feriti dopo questo episodio?

Stefanel, incendio agli ex stabilimenti

Negli ex stabilimenti di Stefanel, venerdì 23 settembre, si sono innalzate fiamme divampate intorno alle 10.20 e che hanno sviluppato un incendio nel capannone sollevando una colonna di fumo nero.

Le fiamme, come documentato anche da quotidiani locali come ilgazzettino.it, hanno inghiottito il capannone adibito a magazzino dei capi d’abbigliamento.

I vigili del fuoco sono già al lavoro per spegnere completamente l’incendio. Il primo cittadino Paola Roma sta monitorando l’accaduto, per capire anche se devono essere presi provvedimenti per la salute pubblica.

Ponte di Piave, paura nel capannone

Nel capannone che ha preso fuoco, comunque, è arrivata una pattuglia di Carabinieri di Motta di Livenza, con il comandante Stazione di Ponte di Piave e pattuglie dei vigili del fuoco.

Delle ambulanze, comunque, si sono recate sul posto in via precauzionale ma fortunatamente non si registrano feriti.