Sulla strada dei Colli a Monzambano si è verificato un incidente mortale giovedì mattina che ha coinvolto un motociclista bresciano che nello scontro ha perso la vita.

Strada dei Colli, motociclista bresciano morto dopo uno schianto

Sulla strada dei Colli un incidente stradale provocato la morte di un motociclista di 55 anni, residente al comune di Sirmione. Tutto è accaduto intorno alle 9.30 quando, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, sono intervenuti per i rilievi.

Secondo quando è stato riportato il 55enne di Sirmione, in sella alla sua moto, si sarebbe scontrato con una Volkswagen Polo guidata in quel momento da una donna di 59 anni che in quel momento stava svoltando. La donna, fortunatamente, è rimasta illesa.

55 enne perde la vita dopo uno schianto

L’Impatto dell’incidente che si è verificato sulla strada dei Colli è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato per decine di metri sull’asfalto, morto sul colpo per i traumi subiti.

A nulla è servito, purtroppo, l’immediato intervento dei soccorsi: sul posto l’automedica e un’ambulanza di Soccorso Azzurro, oltre all’elicottero decollato da Verona.

