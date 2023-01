Chi è Valeria Cavalli: età, carriera, film, Il Colibrì, Fernanda

Valeria Cavalli è un’attrice e modella italiana classe 1959, che ha iniziato la sua carriera negli anni ’80. Recita anche nel docu-film Rai Fernanda.

Chi è Valeria Cavalli

Valeria Cavalli, nata a Torino il 1 novembre 1959, è un’attrice e modella italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come modella, particolarmente nel campo delle fotografie pubblicitarie, ma successivamente debutta al cinema nel 1982 con il film Bomber di Michele Lupo. Nel 1993 vince la Grolla d’oro come migliore attrice grazie all’interpretazione in Mario, Maria e Mario di Ettore Scola. Nel 2011 appare nel film Gianni e le donne. È stata anche, dal 2012 al 2013, Gloria Fournier nella soap Un posto al sole mentre nel 2022, assieme all’attore Pierfrancesco Favino, recita nel film Il Colibrì.

Altri film in cui ha recitato sono Il passato (2013), Sole a catinelle (2013), Gang Story (2011), Coco Chanel (2008), L’ultimo Pulcinella (2008), La Terza Madre (2007), L’innocenza del peccato (2007), Contronatura (2005), Vengo a prenderti (2005), Après la pluie, le beau temps (2003), Una grande fortuna (2002) e Calmi cuori appassionati (2001).

Il docu-film Fernanda

Valeria Cavalli è presenta anche in Fernanda, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini, in onda martedì 31 gennaio alle 21.25 in prima tv su Rai 1. A interpretare la parte della protagonista sarà l’attrice Matilde Gioli.