Il Volo Natale a Gerusalemme in tv il concerto: anticipazioni, scaletta, ospiti, a che ora e dove vederlo

Il Volo Natale a Gerusalemme è il concerto evento che viene mandato in televisione e in streaming sulle reti Mediaset.

Il Volo Natale a Gerusalemme è il concerto evento che viene trasmesso sulle reti Mediaset sia in televisione sia in streaming. I tre giovani tenori si esibiscono in un location senza dubbio suggestiva e speciale.

Il Volo Natale a Gerusalemme in tv il concerto: anticipazioni

Il Volo presenta la serata evento Natale a Gerusalemme. Il trio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble va in scena nella splendida e suggestiva Gerusalemme, su di un palco allestito sotto la Torre di Davide.

Il concerto è prodotto da Michele Torpedine. ”Essere stati accolti a Gerusalemme con questo concerto unico – spiegano all’ANSA – ci riempie di orgoglio, abbiamo progettato a lungo questo emozionante live sotto la Torre di Davide e non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico. Sarà un concerto che unisce il nostro repertorio alle canzoni di Natale ma, soprattutto, a un messaggio di pace perché la Terra Santa è un luogo incredibile, colmo di spiritualità”.

‘È da tempo che pensavamo a un posto simbolico, per fare un regalo di Natale speciale ai nostri fan che da tanti anni ci seguono da tutto il mondo, e con il concerto di Natale dalla Terra Santa su Canale 5 abbiamo raggiunto questo obbiettivo. Per creare un evento del genere c’è voluto molto lavoro ma siamo felicissimi del risultato, è molto emozionante cantare a Gerusalemme, un repertorio che non comprende solo i nostri brani abituali ma che abbraccia l’essenza del Natale’‘, hanno aggiunto.

Il Volo Natale a Gerusalemme: scaletta e ospiti

In scaletta ci saranno sicuramente i tradizionali brani del Natale senza dimenticare alcuni classici amati e cantanti in tutto il mondo come “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono. Ad accompagnare i tre tenori c’è l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

A che ora e dove vederlo

Il concerto evento va in onda sabato 24 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’anteprima Mediaset per presentare l’evento televisivo si legge: “Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibisce sul palco, alle porte di Gerusalemme, con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. La Terra Santa fa da sfondo all’emozionate concerto proprio nel periodo delle festività natalizie”.

LEGGI ANCHE: Messa di Papa Francesco della Vigilia e di Natale in tv: dove seguire e a che ora