Il Sol dell’avvenire: trama, uscita, cast e trailer del nuovo film di Nanni Moretti

Il Sol dell'avvenire: trama ed uscita Il Sol dell'avvenire è il nuovo film di Nanni Moretti che è sia regista sia protagonista, come spesso accade nei suoi lavori cinematografici. Dopo due anni arriva di nuovo al cinema il 20 aprile 2023. Secondo gli attori del cast si tratta di un film "sovversivo", "un film d'amore" e uno "slow burner". Il nuovo lavoro di Moretti è ambientato a Roma nel periodo compreso tra gli anni '50 e '70 e racconta la storia di un regista militante nel Pci che decide di fare un film. I protagonisti del film sono una coppia militante nel Partito Comunista che organizza attività culturali e sociali nelle periferie della Capitale. Sullo sfondo un evento storico: la rivoluzione d'Ungheria nell'ottobre del 1956 che scatena la protesta dei circensi che incrociano le braccia e smettono di esibirsi sotto il tendone. Il Sol dell'Avvenire: il cast Oltre a Nanni Moretti nel cast ci sono anche Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Benjamin Stender, Jerzy Stuhr, Elena Lietti, Blu Yoshimi, Flavio Furno, Beniamino Marcone, Laura Nardi, Francesco Brandi, Francesco Rossini, Rosario Lisma. Il trailer del nuovo film di Nanni Moretti Ecco il trailer del film con evidenza due i brani che accompagnano il film. Prima Franco Battiato con Voglio vederti danzare, poi un altro classico della musica italiana, Lontano Lontano di Luigi Tenco.