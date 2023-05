Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: arriva il trailer

Un anno pieno di novità, tra singoli e film al cinema. A questi si aggiunge la pellicola Il Mio Grasso Grosso Matrimonio Greco 3, con il trailer già disponibile.

Si tratta del terzo appuntamento di uno dei fim più apprezzati.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: c’è molta attesa

Da poche ore è disponibile il trailer del film “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3” che uscirà al cinema – in Italia – dall’8 Settembre 2023. Si tratta del terzo atto della “saga comedy”, ormai famosissima e molto apprezzata. I protagonisti della vicenda saranno Nia Vardalos e John Corbett Become, la prima vestirà anche i panni della regista. Un ruolo che già conosce. Il cast sarà completato da Elena Kampouris, Maria Vacratsis, Andrea Martin, Elias Kacavas, Gia Carides, Joey Fatone e Melina Kotselou.

Nonostante siano passati molti anni dalla prima fortunata pellicola, nel 2002, sembra che, andando avanti con il tempo, il film non abbia fatto altro che assumere ulteriore valore. L’attesa per la seconda “puntata” fu molto lunga, visto che uscì nel 2016. Questa volta il tempo è stato accorciato, dato che dopo 7 anni uscirà il terzo – e forse – ultimo appuntamento.

Protagonisti sono sempre loro: Tom Hank e Rita Wilson, sua moglie.

A parlare proprio quest’ultima, che si è dimostrata entusiasta e fiera di far parte di questo importante progetto:

“È emozionante avere Nia Vardalos, scrittrice nominata all’Oscar. Non solo davanti alla macchina da presa come nostra star, ma anche dietro la macchina da presa come regista, guidando il nostro amato cast per questo terzo film girato in Grecia. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco ha portato gioia al pubblico per ventuno anni. Sono così felice che altra gioia sia in arrivo”.

Viste le premesse, il film dovrebbe avere un grande riscontro.

Il trailer del film