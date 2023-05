Fast X, dal 18 Maggio al cinema: trama e cast

Andare al cinema è sempre piacevole, soprattutto quando si aspetta da tanto tempo un film in particolare. Questo è il caso di Fast X, che arriva nelle sale dei cinema dal 18 Maggio.

Il decimo capitolo della saga Fast and Furious.

Cinema, arriva Fast X: trama e cast

Tutto ebbe inizio nel 2001, ben 22 anni fa. Forse nessuno lo avrebbe pronostico, ma dopo tutto questo tempo quello che sembrava essere un “semplice” film, è divenuto un vero e proprio sequel: da Fast and Furious 1 a Fast X, toccando il decimo capitolo della pellicola statunitense che vede gli attori impegnati in vicende piene d’azione e spesso al volante.

La trama riprende la quotidianità di Dominic Toretto e della sua famiglia, coinvolti in una vicenda rischiosa, come sempre a bordo delle loro autovetture sfreccianti. Dopo aver vinto contro tutti i nemici delle “puntate precedenti”, questa volta se la dovranno vedere con un nuovo nemico che, sulla carta, risulta non avere rivali. Pronto a vendicarsi dopo le vicende del passato, Dante vuole distruggere la famiglia di Dom, facendo soffrire ogni persona. Figlio di Hernan Reyes, un boss della droga brasiliano, ucciso in passato proprio dai “buoni”, dopo 12 anni di attesa vuole fare piazza pulita. Questo costringerà i membri della famiglia a viaggiare da Los Angeles a Roma, toccando anche Brasile, Londra, Portogallo e l’Antartatide, con un solo obiettivo: arrestare la furia di Dante. Dom Toretto farà però un’amara scoperta, che cambierà tutti i piani.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel cast ci saranno i due protagonisti assoluti: Vin Diesel (nei panni di Dom Toretto) e Jason Momoa (nel ruolo di Dante). Michelle Rodriguez (per coprire il ruolo di Letty Ortiz), Brie Larson (nei panni di Tess), Jordana Brewster (per il ruolo di Mia Toretto) e John Cena (nelle vesti di Jakob).

Tanti ruoli, minori e non, con un cast di alto livello.

LEGGI ANCHE: David di Donatello, tutti i vincitori e i film premiati nella sera del cinema italiano.

Il trailer del film