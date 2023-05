Texas, automobile investe migranti: si registrano 7 morti

Nell’ultima settimana settimana dall’America si registrano numerose notizie. Luogo ricco di casi di cronaca è il Texas,dove un’automobile investe diversi passeggeri, quasi tutti migranti. L’uomo ha seminato il panico, per poi essere arrestato.

Ancora una volta si contano morti e feriti.

Automobile investe migranti in Texas

Lo Stato del Texas ultimamente si ritrova coinvolto in molte notizie di cronaca, quasi tutte legate al mondo delle armi da fuoco. Proprio nelle ultime ore è infatti avvenuta una sparatoria in un centro commerciale, vicenda che ha causato il decesso di ben nove persone, bilancio aggravatosi con diverse vittime.

Nell’ultima giornata non c’è stato nemmeno modo di “rifiatare”, visto che lo stato americano ha presentato un altro spiacevole episodio, questa volta estraneo alle armi. È accaduto a Brownsville, in Texas, luogo in cui un uomo, alla guida della propria auto, ha investito tutti i passanti che trovava, quasi interamente di origine straniera. Si contano infatti circa 13 vittime, quasi tutte di nazionalità venezuelana. Sette hanno perso la vita, mentre le altre sei presentano lesioni più o meno gravi.

Il bilancio legato a feriti e decessi è stato confermato dal direttore del centro accoglienza. Alla guida del proprio SUV l’uomo ha volontariamente travolto i diversi passanti, causando la morte di alcuni di essi. Ad intervenire per fermare la mattanza, è stata la polizia. Gli agenti hanno catturato, immobilizzato e arrestato il colpevole che dovrebbe avere origini ispaniche.

Il guidatore è stato, prima di tutto, condotto in ospedale, per valutare le sue condizioni di salute. Sembra infatti che abbia assunto sostanze stupefacenti e che abbia un tasso alcolemico superiore alla norma. Le forze dell’ordine intanto lo sorvegliano, in attesa che sia tanto lucido da poter spiegare il movente (qualora ci dovesse essere) e scontare la pena.

