Musical su Berlusconi arriva in Inghilterra: quando esce l’opera a teatro e di cosa si tratta

Musical su Berlusconi a Londra. Nei prossimi mesi andrà in scena a teatro uno spettacolo incentrato sulla vita politica e personale del Cavaliere. The Guardian ha dato delle anticipazioni sulla natura della sceneggiatura.

Musical su Berlusconi arriva in Inghilterra: quando esce l’opera a teatro

A Londra arriverà nei prossimi mesi un musical su Silvio Berlusconi. Lo spettacolo andrà in scena al Southwark Playhouse Elephant di Londra, dal 25 marzo al 29 aprile 2023.

Ideato da Alan Hayling, verrà diretto da James Grieve e sarà prodotto da Francesca Moody. La colonna sonora avrà un ruolo centrale nello spettacolo, con canzoni intitolate “Bunga Bunga”, “Grazie a Dio Silvio c’è” e “Il mio weekend con Vladimir”, in riferimento all’amicizia con Putin.

Di cosa si tratta

The Guardian scrive che il musical porterà in scena «una storia quasi vera» sul Cav che, assicurano i produttori, verrà ritratto «come una persona reale e non come una caricatura».

La sua storia verrà raccontata attraverso gli occhi di tre donne: il magistrato Ilda Boccassini, l’ex moglie Veronica Lario e una non meglio precisata giornalista, che però raccoglie in sé le testimonianze di persone reali, ponendo dunque la figura del fondatore di Forza Italia «sotto una feroce lente femminista», spiega Moody.

“A settembre, una coalizione che comprendeva Forza Italia di Silvio Berlusconi ha vinto le elezioni politiche. Il musical, che andrà in scena mentre l’Italia si adegua al suo governo più di destra dal secondo dopoguerra, avrà anche un approccio serio e incisivo“, specifica il quotidiano The Guardian.

