I Maghi di Waverly, arriva il sequel: Selena Gomez torna nel ruolo di Alex Russo

I Maghi di Waverly, confermato il sequel: Selena Gomez è di nuovo Alex Russo

Ottime notizie per i fan delle classiche serie live action targate Disney. È stata confermata la produzione di un sequel per l’amata sitcom fantasy I Maghi di Waverly, la serie che ha lanciato Selena Gomez. L’attrice tornerà a vestire i panni della maga Alex Russo anche in questa nuova serie, sebbene non più nel ruolo di protagonista. Selena Gomez apparirà infatti in un cameo nell’episodio pilota della serie, che sarà invece incentrata su un’altra giovane maga, Billie, interpretata da Janice LeAnn Brown.

La trama della serie in breve, di cosa parla il nuovo show?

Secondo le prime indiscrezioni divulgate da Comingsoon e Deadline la nuova serie de I Maghi di Waverly si focalizzerà sugli studi magici di Billie, che avrà come mentore il fratello maggiore di Alex, Justin Russo, interpretato da David Henrie: “Un misterioso incidente avvenuto alla WizTech ha portato Justin Russo ad abbandonare i suoi poteri da mago, optando per una vita umana normale con sua moglie e due figli. Ma quando Billie, una potente giovane maga, che ha bisogno di addestramento e di qualcuno che le insegni a usare i suoi poteri, si presenta alla sua porta, Justin deve accettare il suo passato per assicurare che ci sia un futuro per il mondo della magia”.

