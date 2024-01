Mr. & Mrs. Smith, arriva la serie tv Prime: trailer, cast, data d’uscita

Mr. & Mrs. Smith, in arrivo la serie tv Prime: il primo trailer e la data d’uscita. Tutto quel che c’è da sapere sul nuovo show ispirato alla celebre spy comedy del 2005. Quando esce? Chi fa parte del cast?

È in arrivo su Prime Video una nuova serie tv che combina insieme commedia e spionaggio. Si tratta di Mr. & Mrs. Smith, un nuovo show ispirato all’omonima commedia del 2005 con Brad Pitt ed Angelina Jolie. La prima stagione della serie tv sarà composta da otto episodi, che saranno distribuiti sulla piattaforma streaming di Amazon a partire dal 2 febbraio 2024. Ecco il primo trailer della serie, pubblicato l’11 gennaio sul canale ufficiale di Prime Video.

Cast e sinossi, gli attori principali e la trama dello show

Magari non ci saranno Brad Pitt ed Angelina Jolie, ma il cast di Mr. & Mrs. Smith include comunque degli attori di tutto rispetto. I protagonisti saranno Donald Glover, che ha fatto anche da produttore esecutivo, e Maya Erskine. Al loro fianco ci saranno Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro e tanti altri ancora. Ecco la sinossi ufficiale della trama dello show: “Due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita incredibile fatta di ricchezza, viaggi per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. Un’unica clausola: essere uniti in un matrimonio combinato e assumere le nuove identità di Mr. John e & Mrs. Jane Smith. Ormai sposati, John e Jane intraprendono una missione ad alto rischio ogni settimana mentre affrontano una nuova prova nella loro relazione. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando scoprono di provare dei sentimenti reali l’uno per l’altra. Qual è dunque il vero pericolo, lo spionaggio o il matrimonio?”.