Tommaso Paradiso, tour 2023 annunciato con il nuovo singolo: date e tappe nei palazzetti del cantante. Come comprare i biglietti

Tommaso Paradiso, tour 2023 annunciato nei prossimi mesi. Il cantante si prepara a girare i palazzetti delle grandi città italiane portando i suoi grandi successi ma anche un nuovo singolo, in uscita nei prossimi giorni.

Tommaso Paradiso, tour 2023 annunciato e il nuovo singolo

Sono giorni di grandi annunci per il cantante Tommaso Paradiso. Come prima cosa arriva il nuovo singolo dal titolo Viaggio intorno al sole, in uscita il 24 marzo in radio e sulle piattaforme digitali. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, Viaggio Intorno al Sole è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore.

Ma non è finita così perché il cantante ha annunciato il suo nuovo tour: Tommy 2023. L’artista, dopo il suo ultimo disco portato nei teatri italiani, si prepara a girare i palazzetti delle grandi città italiane. Sarà una grande occasione di ascoltare il suo nuovo singolo ma anche i suoi grandi successi che hanno ottenuto diversi riconoscimenti.

Date e tappe nei palazzetti del cantante. Info sui biglietti

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 22 marzo alle ore 14.00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da lunedì 27 marzo, sempre alle ore 14.00. Ecco tutte le date del tour dell’artista: