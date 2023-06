Challengers, film di Luca Guadagnino: trama, uscita in Italia, dove vederlo, cast e trailer

Challengers è il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino che ha scelto per l'occasione in un cast internazionale.

Challengers è il titolo del nuovo film di Luca Guadagnino che uscirà al cinema nei prossimi mesi. Il cast scelto dal regista italiano è completamente italiano. Scritto da Justin Kuritzkes e la colonna sonora del film è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross.

Challengers, film di Luca Guadagnino: trama

Challengers è il nuovo film di Luca Guadagnino. Ecco la sinossi ufficiale: “Tashi, ex tennista e, ora, allenatrice, ha trasformato suo marito Art in un campione del Grande Slam, un atleta di fama mondiale. Per scuoterlo dopo una serie di sconfitte, Tashi convince Art a partecipare al tonero ‘Challenger’. Dall’altra parte della rete, c’è Patrick, il suo ex migliore amico e precedente compagno di Tashi”. Guadagnino ha spiegato a Variety che Zendaya si è allenata tre mesi con l’ex giocatore Brad Gilbert per prepararsi al ruolo. “È meravigliosa”, ha detto il regista. “Voglio dire wow. Abbiamo montato il film e quasi non usiamo nessuno delle sue controfigure, è talmente brava”.

Challengers: uscita in Italia e dove vederlo

Il film è in uscita in Italia al Cinema nel settembre 2023. Il trailer statunitense indica il 15 settembre.

Challengers: cast

Il cast internazionale vede nel film Zendaya che interpreta una tennista di successo, Mike Faist (West Side Story) e Josh O’Connor (The Crown).

Il Trailer

LEGGI ANCHE: Taylor Swift in Italia nel 2024: quando, dove e come prendere i biglietti