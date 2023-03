Chi è Mario Sechi, capo ufficio stampa di Giorgia Meloni

Mario Sechi è un giornalista italiano, da luglio 2019 direttore responsabile dell’Agenzia Giornalistica Italia.

Chi è Mario Sechi

Mario Sechi è un giornalista sardo originario di Cabras, in Sardegna, ed è stato scelto come nuovo capo ufficio stampa di Giorgia Meloni. Dopo aver studiato giornalismo alla LUISS di Roma. Si occupa di politica interna e internazionale. Dal 2017 dirige WE – World Energy, trimestrale del gruppo Eni sulla geopolitica dell’energia.

Carriera

Il giornalista ha iniziato la sua carriera a L’Indipendente nel 1992 fino a che nel 1994 viene assunto a il Giornale. Qui è caporedattore a Genova e poi a Milano. Dall’8 settembre 2000 al 9 novembre 2001 torna in Sardegna per dirigere L’Unione Sarda per poi ritornare a il Giornale, dove ricopre l’incarico di vicedirettore e capo della redazione romana. È poi il 2007 quando passa al settimanale Panorama, sempre con l’incarico di vicedirettore e capo della redazione romana. Nell’agosto 2009 viene nominato vicedirettore di Libero. Dall’8 febbraio 2010 al 9 gennaio 2013 è stato direttore del quotidiano romano Il Tempo. Dal 2013 al 2017 è stato commentatore del quotidiano Il Foglio. Nello stesso periodo è stato autore e commentatore fisso di Mix24, con Giovanni Minoli e Pietrangelo Buttafuoco su Radio 24.

Nel giugno del 2017 ha creato List, un progetto giornalistico innovativo, senza pubblicità, a pagamento, distribuito attraverso sito web, newsletter e applicazione per smartphone e tablet.

Tv

Mario Sechi, per la televisione, è stato autore e commentatore per Sunday Tabloid, programma settimanale di Rai 2. Per la stessa rete televisiva ha commentato la settimana economica di 2Next, programma settimanale di Rai 2.