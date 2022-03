Oroscopo Branko Aprile 2022: previsioni segno per segno

Ecco l'Oroscopo di Branko per Aprile 2022. Tutte le previsioni, segno per segno, per le prossime settimane.

Tornano le previsioni del famoso astrologo Branko: ecco l’Oroscopo di Aprile 2022. La lettura delle stelle, segno per segno, per scoprire cosa ci riserva il futuro nelle prossime settimane.

Oroscopo Branko Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Con l’avvicinarsi di un nuovo mese e un futuro sempre più incerto, lo sguardo torna alle stelle. Ecco le previsioni segno per segno per il mese di Aprile 2022 del noto astrologo italiano Branko.

Ariete: si prospetta un mese di riposo e preparazione in vista delle vacanze estive. Marte torna nel segno, esortando i nati nell’Ariete ad occuparsi dei propri affetti e familiari. Si raccomanda molta pazienza, il mese di aprile presenterà molte sfide. Occhio a non esagerare con l’attività fisica, l’infortunio è dietro l’angolo.

Toro: un Aprile sotto l’insegna della Luna, la cui posizione vi renderà un po’ più polemici e gelosi del solito.

Verso la fine del mese, cambia la musica. L’influenza lunare vi renderà più carichi e disinibiti, sfruttate questo periodo di grande sensualità!

Gemelli: molti progetti andati a buon fine e obiettivi raggiunti per i nati del segno. Godetevi i meritati festeggiamenti e un’iniezione di fiducia in voi stessi. La vostra creatività trarrà beneficio dalla posizione di Mercurio, ancora in Ariete. È un ottimo periodo inoltre per dedicarvi all’attività fisica e buttar giù qualche chilo di troppo.

Cancro: un ottimo periodo per l’amore. Con la Luna e Giove in congiunzione e il sostegno di Venere, si preannuncia un mese scoppiettante dal punto di vista sentimentale. Attenzione a non farsi travolgere dal nervosismo, non rovinate il momento clou. Siate inoltre cauti nello sport, la vostra forma fisica potrebbe risentirne.

Leone: Aprile comincia con il freno tirato, dovrete prendervi una pausa per riflettere su alcune questioni. Di contro, sarà un ottimo mese per quanto riguarda il lavoro.

Nuove prospettive e opportunità per i Leone di ogni età. Si raccomanda prudenza per la forma fisica.

Vergine: dopo un periodo turbolento in amore, finalmente il futuro si fa più roseo. Le questioni sentimentali in sospeso vanno verso l’attesa risoluzione. Siate pronti a seguire il cuore, ci sono buone occasioni all’orizzonte.

Bilancia: avete bisogno di chiarezza e Aprile, fortunatamente, ve la porterà. Il futuro sembra più limpido, ma attenzione a non lasciarsi distrarre dalle discussioni.

Sono solo una scusa per confondere le acque. Restate concentrati, anche per quanto riguarda la salute, in questo periodo molto delicata.

Scorpione: prendetevi del tempo per ritrovarvi e recuperare fiato. Stare soli vi può far bene, anche se l’amore è pronto a sorprendervi. Vecchie fiamme potrebbero tornare alla ribalta, ma si aprono le porte anche per rapide, sensuali avventure.

Sagittario: vi aspetta un mese molto produttivo. Tanti gli obiettivi portati a termine, che vi daranno la carica necessaria a prendere l’iniziativa.

Grazie al vostro ritrovato carisma, sarà facile portare persone dalla vostra parte e a promuovere le vostre idee. Fortuna anche sul lavoro, con l’apertura di tante strade intriganti.

Capricorno: nuovo mese, nuovi amori. Venere nel segno apre a nuove prospettive sentimentali. Non lasciatevi frenare dalle cose dette nella foga del momento. Sul lavoro sarà importante non farsi influenzare, attenti a non farsi trascinare dai propri affetti.

Acquario: la posizione di Mercurio vi da molti benefici in ambito lavorativo.

Si preannunciano nuove entrate, nuovi contatti ed accordi, in un Aprile decisamente positivo a livello di risultati. Un successo che, tuttavia, può essere un’arma a doppio taglio. State attenti all’invidia dei vostri colleghi. Non lasciate indietro la famiglia, date il giusto spazio alle persone a voi care.

Pesci: Venere vi vede e vi supporta, donandovi un mese pieno d’amore. Ma non crogiolatevi sugli allori. Dopo le feste sarà importante smuoversi sul lavoro e ottenere risultati. Molto bene la salute, ma attenzione a non esagerare col cibo.