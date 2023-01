Che benessere !?, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale e Naska: testo e video

Dopo aver annunciato le date del prossimo tour e aver condiviso il pezzo “Fottuti per sempre”, Lo Stato Sociale rende pubblico un altro singolo, “Che benessere ?!”, con la collaborazione di Naska, artista marchigiano.

Con le tappe già decise, a partire da fine Marzo, la band condivide un’altra canzone, contando già diverse visualizzazioni su YouTube.

Che benessere ?!, testo del nuovo singolo de Lo Stato Sociale (e Naska)

Qualche giorno dopo la canzone Fottuti per sempre, arriva questo nuovo singolo de Lo Stato Sociale, insieme all’ausilio del giovane Naska, nome di Diego Caterbetti. Il gruppo musicale ha ormai già reso nota la sua intenzione di tornare a girare e regalare emozioni ai propri ascoltatori, con date e luoghi del tour già pubblici.

Di seguito il testo della loro nuova canzone:

Wikipedia ha detto

che i gelati sono buoni

non sono cattivi come quelli

che ci rubano il lavoro

ma l’azienda si deve salvare

meglio delocalizzare

rubiamo a casa loro

dove rubare è legale

Su wikipedia qualcuno ha scritto anche

che fumare troppo ti fa male

ma era solo la pubblicità del bonus per la salute mentale

solo che io io

non ho mai ricevuto risposta

di questo disatro che ho in testa non so

a chi dare la colpa, la colpa

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il cazzo

era meglio stare in giro a finire il vino

e cantare questo disastro

e cantare questo disastro

oh oh, oh oh

L’uomo del giorno è un banchiere

dice di vendere

la donna dell’anno è madre Giorgia

dice di pregare e investire sulla paura

che è un po’ la nuova felicità

c’è una nuova religione online

dove tutto quanto costa la metà

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il cazzo

era meglio stare in giro a finire il vino

e cantare questo disastro

e cantare questo disastro

oh oh, oh oh

E se non ti passa

bevi di più

è perché pensi troppo che ti fa male

dalla testa in giù, dalla testa in giù

so quanto sono pesanti le serate in città

e quante volte hai detto basta

no grazie non mi va

ma tu pensa che ansia una vita in vacanza

ed il nuovo che avanza

e nessuno che rompe i coglioni

Ma che benessere

che c’è tra di noi stanotte

fumo una sigaretta per non stare troppo bene

ma che benessere

buongiorno mondo

buongiorno il cazzo

era meglio stare in giro a finire il vino

e cantare questo disastro

e cantare questo disastro

e cantare questo disastro.

Il gruppo emiliano ha dichiarato che si tratta di un pezzo che mostra – in modo satirico – la realtà in cui oggi si vive. Punta dunque a intrattenere ma, al contempo, far riflettere.

Il video della canzone