Oroscopo settimanale Paolo Fox 28 agosto-3 settembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 28 agosto al 3 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di agosto? Cosa cambierà con l’inizio di settembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 28 agosto-3 settembre, le previsioni per tutti i segni

L’estate volge al termine e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi ultimi, afosi giorni di agosto? Cosa ci aspetta con l’inizio di settembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 28 agosto al 3 settembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Settembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Agosto si chiude con una chance per rigenerarsi per i nati nell’Ariete. L’estate, complici lontananza, impegni e imprevisti, ha portato molti rapporti ad indebolirsi. Ora avete la possibilità di riaccendere amori e amicizie, di recuperare il tempo perduto. Cercate però di tenere gli occhi aperti, non fate mosse avventate. Ci sono movimenti strani dietro le quinte, qualcuno non ve la conta giusta.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Un po’ di tempo per respirare per i nati nel Toro. Approfittate di questo momento di pausa per rilassarvi un po’ in vista degli impegni di settembre. Dedicatevi ad hobby e progetti che avete un po’ trascurato finora, avete ignorato fin troppo le vostre necessità. Una volta ricaricate le batterie, volgete lo sguardo al passato: qualche amico o partner di vecchia data potrebbe rientrare nella vostra vita.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Fumata nera per i nati nei Gemelli. È il momento di fare delle valutazioni definitive, alcuni progetti sono destinati ad arenarsi prima del tempo. Sta a voi capire se si può ancora salvare qualcosa o se è il caso di limitare i danni e passare oltre. Occhio a famiglia e amici, una polemica di troppo rischia di creare fratture importanti. Tenete a bada il nervosismo, cercate di essere più diplomatici.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Si chiude con più serenità del solito l’agosto dei nati nel Cancro. Pochi impegni e incombenze, tanto tempo da dedicare a voi stessi e alle persone che amate. È il periodo perfetto per rientrare in contatto con i vostri sentimenti. Ascoltate la vostra voce interiore, fatevi guidare dal cuore nella direzione giusta. Tenete da parte il lavoro per un po’, avete bisogno di un po’ più di tempo lontani dallo stress.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

È il momento della verità per i nati nel Leone. Niente più compromessi, niente più mezze parole per voi. Ci sono questioni importanti in sospeso e l’unico modo per garantire un buon risultato è un po’ di sana chiarezza. Pretendete onestà da chi vi è attorno, non accettate falsi sorrisi. Non abbiate paura di chiudere una porta per aprirne una nuova.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Un senso di sfinimento avvolge i nati nella Vergine. La vostra forza d’animo vi rende una colonna portante per le persone a voi vicine. Un ruolo sfiancante di cui cominciate a sentire il peso sempre di più. Non rendete vuoti i vostri sacrifici, ma non limitatevi solo a rassegnarvi all’indifferenza altrui. Assicuratevi che chi vi circonda rispetti il vostro impegno e faccia la sua parte.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Occhio alle spese per i nati nella Bilancia. Le tentazioni sono tante, luminose e piene di promesse, ma in questo periodo dovrete essere stoici. Qualche scherzo degli astri potrebbe portarvi in un periodo di instabilità, meglio avere le spalle coperte. Vi aspetta una settimana di montagne russe, assicuratevi di essere saldi in sella.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Giorni di pace per i nati nello Scorpione. Finalmente vi godrete un po’ di serenità, qualche momento da passare senza pensare a nulla se non alla vostra soddisfazione. Pomeriggi pigri che alimentano lunghi momenti di riflessione. Cercate di capire se siete nella direzione giusta, siete ancora in tempo per cambiare rotta. Mettete poi a frutto l’energia accumulata, avrete un’occasione o due per portarvi avanti.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Tanta piattezza nei prossimi giorni per i nati nel Sagittario. Siete pervasi dalla stanchezza e dalla noia, nulla sembra in grado di stimolarvi in questi giorni. Poche novità sul vostro cammino e ancora meno voglia di cercarle. Annoiarsi non è necessariamente un male, usate questa monotonia come benzina per la vostra creatività. Le idee giuste si nascondono dove meno te le aspetti.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

I nati nel Capricorno han bisogno di certezze. In ufficio la situazione è un po’ traballante da tempo, è il momento di mettere da parte gli scrupoli e cominciare a tutelare voi stessi. Ci sono troppi sentimenti contrastanti, troppe questioni personali in gioco per illudersi di agire con oggettività. Cercate un parere esterno ed imparziale per togliervi il fumo dagli occhi.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

Batte forte il cuore dei nati nell’Acquario. Le stelle supportano le vostre imprese amorose, in un periodo che sarà pieno di interessanti novità e incontri piccanti. Siete però combattuti tra il bisogno di sentirvi liberi, privi di responsabilità, e il senso di pace e stabilità di una vita di coppia. Anche chi è già in compagnia potrà avere dubbi: cos’è che desiderate davvero?

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 agosto-3 settembre

I nati nei Pesci attraversano un periodo di rinascita. Tanti tonfi e brutti momenti in questo agosto vi hanno lasciato un po’ acciaccati. In quest’ultima settimana avrete modo di guarire con i vostri tempi, senza pressioni e aspettative. Non abbiate timore di appoggiarvi alle persone a voi care per un po’, abbiate il coraggio di mostrarvi vulnerabili.