Harvey Weinstein è stato condannato a scontare 16 anni di prigione: le accuse all’ex produttore

Harvey Weinstein ha ricevuto un’altra condanna dal tribunale di Los Angeles. Al centro delle accuse ci sono sempre molestie sessuali effettuate con ricatti nei confronti di donne e ragazze che cercavano di sfondare nel mondo del cinema.

Harvey Weinstein è stato condannato a scontare 16 anni di prigione

L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein era stato condannato a New York a 23 anni di carcere per reati sessuali e stupro. Mentre sta scontando una prima condanna ne è arrivata un’altra dal tribunale di Los Angeles. Altri 16 anni di reclusione in carcere da aggiungere a quelli già inflitti a New York. Dunque, probabilmente l’ex produttore è stato condannato a finire la sua vita in carcere. La sua storia è diventata simbolo della lotta #MeToo delle donne che hanno subito molestie direttamente da lui ma anche di tante altre che si sono sentite solidali alla causa.

Le accuse all’ex produttore

L’ex produttore era accusato al processo di Los Angeles di altri quattro stupri, quattro rapporti orali forzati, penetrazione sessuale con la forza e altri abusi, tutti compiuti in un periodo che va dal 2004 al 2013. I 16 anni di reclusioni decisi dal tribunale di Los Angeles sono arrivati per aver aggredito e stuprato una ex modella e attrice russa che all’epoca viveva a Roma ed era venuta nella mecca del cinema per un festival cinematografico nei giorni che precedono gli Oscar. Sia dopo le accuse di New York sia di Los Angeles, i legali dell’ex produttore hanno presentato ricorso.

LEGGI ANCHE: Weinstein accusato di stupro dalla moglie del governatore della California: il racconto della donna