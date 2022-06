La magia di Harry Potter nel parco di Monza: date, prezzi, orari d’ingresso

La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e la magia di Harry Potter arrivano nel Parco di Monza. Sarà la più grande fiera per bambini mai realizzata in Lombardia a tema Harry Potter e sta attirando la curiosità di tantissimi fan.

La magia di Harry Potter arriva nel parco di Monza

Per tutti gli amanti del famoso maghetto e non solo, la scuola di magia di Hogwarts sbarcherà nel parco di Monza, in Lombardia.

Nel Parco di Monza, infatti, arriva Giocolandia, la più grande fiera a tema Harry Potter che trasformerà il Cascina Costa Alta nella scuola di magia di Hogwarts. Gli appassionati troveranno nel parco la tenda di Hagrid dove i bambini saranno smistati (proprio come nel film) da un Cappello Parlante e durante tutto il weekend che andrà dal 24-25 e 26 giugno, i partecipanti saranno impegnati in sfide di vario tipo.

Ad Ogni bambino che parteciperà sarà data la sua bacchetta per partecipare e unicorni, rapaci, civette e altri animali fantastici si aggireranno per il parco di Monza per cercare di ricreare l’atmosfera di Hogwarts.

Prezzi e orario d’ingresso

Per accedere all’evento è necessario acquistare un biglietto d’ingresso unico, che varrà per la fiera di Harry Potter e il Festival dei supereroi. Il costo va dai 5 ai 15 euro.

L’orario d’ingresso è il il 24 giugno dalle 11 alle 21.30, il 25 e il 26 giugno dalle 10 alle 21.30.