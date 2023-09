Chi era Michael Gambon, causa morte dell’attore volto di Silente in Harry Potter

Chi era Michael Gambon, la causa della morte dell’attore volto di Albus Silente nella saga di Harry Potter. L’attore irlandese è scomparso all’età di 82 anni, dopo una lunga carriera nel cinema internazionale.

Chi era Michael Gambon, causa morte dell’attore volto di Albus Silente

Lutto improvviso per i fan della saga di Harry Potter. Il noto attore irlandese Michael Gambon, amato in tutto il mondo per aver prestato il mondo ad Albus Silente, è morto il 28 settembre 2023 all’età di 82 anni. L’annuncio arriva dalla famiglia dell’attore: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Marito e padre amato, Michael è morto pacificamente in ospedale accanto alla sua moglie Anne e al figlio Fergus, al termine di una battaglia contro la polmonite. Michael aveva 82 anni. Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di amore e sostegno”. Gambon era ricoverato in ospedale da qualche giorno a causa di una polmonite.

La carriera tra cinema, tv e teatro

Nato a Dublino il 19 ottobre 1940, Michael Gambon si forma artisticamente sul palco del teatro. Fa le sue prime esperienze al National Theatre di Londra, lavorando con i registi Laurence Olivier ed Alan Ayckbourn. Continua a farsi conoscere in Gran Bretagna sia con ruoli importanti per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company, che per diverse apparizioni in serie televisive. Gradualmente Gambon comincia a farsi spazio anche sul grande schermo. In carriera ha recitato in tante pellicole come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, Mary Reilly, Toys – Giocattoli, Il Mistero di Sleepy Hollow, King of Thieves e Judy oltre che tante serie di successo come The Singing Detective, Maigret, Doctor Who e Piccole Donne. Nel 2004 prende il posto di Richard Harris nel ruolo del Preside di Hogwarts Albus Silente nella celebre saga di Harry Potter. Continua a vestire i panni dell’eccentrico mago dal terzo film della saga fino al suo ultimo capitolo, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Vita privata di Michael Gambon: moglie, compagna, figli

Michael Gambon è stato sposato per diversi anni con Anne Miller, con cui convola a nozze nel 1962. Dalla loro unione nasce il primo figlio dell’attore, Fergus Gambon, nel 1964. Il rapporto della coppia si infrange quando Gambon inizia una relazione con Philippa Hart, arredatrice di scena che gli darà altri due figli: Tom, nato nel 2007, e Will, nato nel 2009.