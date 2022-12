Harry e Meghan su Netflix, in arrivo la docuserie: ecco quanto hanno guadagnato i due. Primo trailer esclusivo

Harry e Meghan hanno guadagnato una sacco di soldi per dare l’ok alla realizzazione e pubblicazione del documentario. Dunque, visti i costi, molti si aspettano che siano rivelati particolare scottanti sulla famiglia reale.

Harry e Meghan su Netflix, in arrivo la docuserie. Ecco quanto hanno guadagnato i due

Harry e Meghan sono in arrivo in una nuova docuserie in sei episodi che sarà pubblicata l’8 dicembre su Netflix intitolata Harry & Meghan e diretta da Liz Garbus.

Un progetto che davvero è molto atteso per il racconto che i due ex reali porteranno nelle puntate della piattaforma in streaming. «Perché avete voluto fare questo documentario?», è la domanda che viene fatta alla coppia. «Nessuno vede cosa sta succedendo a porte chiuse» spiega il principe Harry. E aggiunge: «Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia». Poi tocca a Meghan: «Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?».

Per vedere realizzato questo documentario, Netflix ha dovuto sborsare sul conto della coppia circa 150 milioni di euro. Dunque, si vede che ciò che diranno negli otto episodi è davvero prezioso per valere così tanti soldi.

Primo trailer con immagine esclusive

Il primo trailer è stato condiviso poche ore fa e trasmette in anteprima dichiarazioni ed immagini esclusive. Harry sostiene di aver dovuto proteggere la sua famiglia, alludendo a problemi e tensioni nel Regno Unito, e vengono poi mostrati molti scatti privati della coppia.

