Salvini-Fornero, è scontro sul futuro del ministro del Lavoro. L’ex ministra del governo Monti infatti, autrice della legge pensioni nota come Legge Fornero, ha attaccato il leader della Lega.

Salvini-Fornero, è scontro sul ministero del lavoro

“Salvini al ministero del lavoro? Non lo auguro agli italiani. Io non ho fiducia in lui, gli darei una pausa. Alle ultime elezioni lo ha trascinato il risultato di Meloni, altrimenti lui sarebbe stato un perdente” per poi aggiungere che: “Lui ha detto che non ho mai lavorato in vita mia, se la pensassi allo stesso modo potrei dirgli che per lui è arrivato il momento di iniziare a lavorare”.

E sul suo voto alle elezioni politiche, la professoressa Fornero ha annunciato che “ho votato da una parte per il Pd e dall’altra per Calenda. Un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio”.

La replica di Matteo Salvini