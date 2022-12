Bianca Atzei incinta, pubblica uno scatto senza veli su Instagram: scelto il nome del figlio

Bianca Atzei si è mostrata senza veli in uno scatto sul suo profilo di Instagram. La cantante è in dolce attesa e prossima a partorire. Dopo il terribile aborto spontaneo, l’artista si prepara a diventare per la prima volta mamma.

Bianca Atzei incinta, pubblica uno scatto senza veli su Instagram

Bianca Atzei è ormai prossima a dare la luce il suo primo figlio. «Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo.

Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…». Con queste parole, il 21 luglio, la cantante aveva annunciato la sua gravidanza. Un desiderio grande, visto che nel 2021, aveva vissuto la tragica esperienza dell’aborto spontaneo. E, anche in quel caso, aveva deciso di parlarne pubblicamente per un motivo ben preciso: «Raccontarlo è liberarsi di un qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna».

A poche settimane dal parto, l’artista si è mostrata sul suo profilo Instagram senza veli con uno scatto che è diventato subito virale: “Gli 8 mesi più belli della mia vita immortalati da un grande maestro, un grande artista”.

Scelto il nome del figlio

La coppia, Biana Atzei e Stefano Corti, ha svelato sui social anche il nome del loro primo figlio che è pronto a riempire la loro vita.

“Noa Alexander: In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù.

Chissà… chissà”.