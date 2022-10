Claudia Bentrovato, chi è la nuova ballerina di Amici 2022: Samuele Barbetta, Instagram, vita privata

Chi è Claudia Bentrovato, fidanzata di Samuele Barbetta e nuova ballerina di Amici 2022. L’artista è riuscita a colpire il maestro Raimondo Todaro, conquistandosi un posto a scuola in sfida.

Chi è Claudia Bentrovato, carriera e vita privata della ballerina di Amici “in prova”

Nata a Cosenza nell’ottobre del 2000, Claudia Bentrovato ha 22 anni ed è una dei nuovi allievi della scuola di talenti di Amici 2022. Da sempre appassionata alla danza, comincia a studiarla all’età di 5 anni nella scuola di Susanna Plaino.

La sua formazione si concentra sul ballo classico e contemporaneo, ma in seguito Claudia decide di concentrarsi maggiormente sullo stile hip-hop. Fa le sue prime esperienze nel settore con la compagnia Arketype Performers, gruppo in cui conosce il suo attuale fidanzato, Samuele Barbetta. Negli anni si mette spesso alla prova sul palco, esibendosi come ballerina per marchi come Stereo Città, Monsterland e Porsche.

Claudia ha fatto il suo ingresso nel talent show di Maria De Filippi da sfidante, per volontà di Raimondo Todaro.

Il coreografo ha richiesto un confronto tra l’artista cosentina e il ballerino hip-hop Gianmarco Petrelli, nella squadra di Alessandra Celentano. Claudia ne esce sconfitta, ma colpisce comunque Todaro che le chiede di rimanere a scuola in prova per una settimana. In seguito Claudia vince la sfida contro Asia, conquistandosi un banco.

Vita privata: Samuele Barbetta, Instagram

Claudia Bentrovato è fidanzata da molti anni con Samuele Barbetta, ex allievo di Amici 2020. I due si sono conosciuti grazie alla passione comune per il ballo, in quanto membri della stessa compagnia Arketype Performers.

La ballerina ha un profilo Instagram in crescita, con circa 23.400 follower.