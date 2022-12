Cambogia, incendio in un casinò: ci sono morti e feriti con alcuni che si sono lanciati dal tetto

Cambogia, incendio si è sviluppato in un casinò della città di Poipet. Le immagini che stanno circolando sui social mostrano le conseguenze delle fiamme che hanno divorato tutto l’edificio. Purtroppo ci sono sia morti sia feriti.

Un terribile incendio si è sviluppato in un casinò in Cambogia nella città di Poipet. Le fiamme sono scoppiate verso le 23.30 di ieri sera e si sono prorogate velocemente in tutto l’edificio.

Solo dopo ore una parte dell’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Secondo il portale di notizie Fresh News, le cause sono ancora sconosciute e i feriti sono stati portati in ospedale.

Secondo quanto riferito dalla polizia, sono circa 400 le persone che lavorano al Grand Diamond City. Al momento dell’incendio c’erano anche cittadini stranieri all’interno della struttura. “Le autorità – ha spiegato – stanno cercando di controllare il fuoco anche con l’aiuto delle autopompe in arrivo dalla Thailandia”.

Nei video postati sui social network dai testimoni, si vede un gruppo di persone intrappolate sul tetto dell’edificio, alcune delle quali hanno deciso di saltare per evitare le fiamme. Secondo le fonti locali, una decina di persone risultano morte e tanti sono, invece, i feriti.

Another Video-

Fire At The Grand Diamond City Hotel & #Casino In Poipet, Cambodia, Leaves At Least 10 People Dead, 30 Others Injured, And Potentially Dozens Missing. The Fire Is Still Only About 70% Contained.#GrandDiamond #Poipet #Cambodia #BreakingNews pic.twitter.com/u8AfKZjXGE

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 29, 2022