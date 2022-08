Guardia svizzera sviene durante l’udienza del Papa: il video diventa virale sul web

Guardia svizzera sviene durante l’udienza generale di Papa Francesco mercoledì 17 agosto 2022. La scena è stata ripresa ed in poche ora ha fatto il giro del web e dei social. In realtà, durante l’udienza c’è stato anche un secondo fuoriprogramma.

Guardia svizzera sviene durante l’udienza del Papa

Un fuoriprogramma durante l’udienza generale di Papa Francesco: una guardia svizzera è svenuta, probabilmente colta da un malore improvviso. Nell’udienza generale, nei saluti ai pellegrini di lingua polacca, il Pontefice ha detto: “In questi giorni, migliaia di pellegrini si recano a piedi al santuario di Jasna Góra, pregando per la pace e la riconciliazione nel mondo.

Tra di loro ci sono molti Ucraini che hanno trovato nel vostro Paese una casa ospitale. Affidiamo il destino dell’Europa e del mondo alla Madonna Nera“.

Il video diventa virale sul web

Il malessere di una Guardia svizzera è avvenuto nell’Aula Paolo VI interrompendo per qualche minuto l’udienza generale del Papa. La guardia ha perso i sensi e si è accasciata a terra proprio dietro il Pontefice. Poi è stato soccorso, con un caloroso applauso dei fedeli, e l’udienza è ripresa.

Dopo il malessere della Guardia Svizzera c’è stato anche un altro fuoriprogramma nell’udienza generale: durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana un bambino è corso dal Papa ed è rimasto accanto a lui fino alla fine dell’udienza. Quando Francesco ha ripreso la parola ha detto: “Nell’udienza parlavamo del rapporto tra vecchi e giovani, è stato coraggioso questo – ha sottolineato riferendosi al bambini – e rimane tranquillo, eh?”.

In conclusione, il Papa torna a pregare per l’Ucraina: “Il mio pensiero come sempre va all’Ucraina: non dimentichiamo quel popolo martoriato”.

Tuttavia, rimane il malore della guardia e il video che riprende la scena ha fatto il giro dei social in poco tempo.

