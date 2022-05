Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: biografia, marito, figli, malattia

Cristiana Ciacci, unica figlia di Little Tony, sarà ospite di Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. Vediamo meglio chi è.

Chi è Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci, nata a Roma nel 1972, è figlia unica di Antonio Ciacci, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Little Tony. Sua mamma è Giuliana Brugnoli. Cristina, come il padre, ha sempre nutrito una profonda passione per la musica ma non è riuscita ad emergere in questo campo anche a causa di alcuni problemi di salute.

Malattia

Cristiana Ciacci ha raccontato in più di una occasione di aver sofferto di anoressia, malattia che il padre aveva sempre poco accettato e compreso e che aveva più volte generato liti furiose tra i due. In un libro intitolato Mio Padre Little Tony, la donna racconta il rapporto con i suoi genitori, in particolare con suo papà.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristiana Ciacci si è sposata tre volte e in totale ha cinque figli.

Una curiosità è data dal fatto che l’iniziale del nome dei figli di Cristiana Ciacci è sempre la M (i suoi figli si chiamano, infatti, Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia). Attualmente Cristiana è insieme a Massimiliano Salvi detto “Max”, il quale è il padre di Melania e Mattia, gli ultimi due figli di Cristiana.

Il progetto Little Tony

Il legame tra Cristiana e Little Tony, però, era molto forte e dopo la morte del cantante avvenuta nel 2013, Cristiana Ciacci ha deciso di istituire il progetto Little Tony Family.

Il progetto, in particolare, consiste nel girare l’Italia esibendosi assieme a due ballerine e lo storico collaboratore di Little Tony, il musicista Angelo Petruccetti.