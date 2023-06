Chi era Gaia Von Freymann, la giovane sportiva che ha perso la vita

Pronti per un’altra puntata di “Oggi è un altro giorno”, programma tenuto da Serena Bortone. Per l’incontro di Giovedì 22 Giugno 2023 si parlerà di Gaia Von Freymann. Scopriamo chi era la giovane ragazza che ha perso la vita in un incidente.

Gaia Von Freymann, chi era

Nara l’11 Giugno 2003, Gaia Von Freymann avrebbe compiuto 20 anni quest’anno, ma la sua vita si è spenta a Dicembre 2019. Ha vissuto la sua infanzia a Sacrofano, dimostrandosi da subito una grande amante della natura e degli animali. Aveva un fratellino e, nel corso della sua adolescenza, ha dovuto affrontare la perdita del padre, deceduto per via della vecchiaia.

Crescendo aveva dimostrato una certa propensione per le attività sportive, tra cui canottaggio, nuovo, pallavolo, sci e soprattutto equitazione. Anche a scuola era sempre in prima fila, facendosi amare da tutti. Tra i suoi hobby si conta anche la voglia di viaggiare, scoprire nuovi posti, adattarsi e conoscere nuove culture.

Una ragazza socievole, altruista e sportiva. Molto legata alla figura del papà, un ufficiale dei carabinieri in congedo che per 32 anni ha lavorato nel campo delle assicurazioni.

Le cause della sua morte

La giornata di Giovedì 22 Giugno andrà ad omaggiare il ricordo di Gaia Von Freymann, una ragazza che ha perso la vita in maniera prematura e per colpa di un “pirata della strada”. Sia lei che la sua amica, Camilla Romagnoli, sono state investite da Pietro Genovese, un guidatore folle che ha sottratto alle due giovani la vita.

Successivamente il 22enne è risultato positivo ad alcool e droga e, dopo un lungo processo, è arrivata la sentenza definitiva: il ragazzo deve pagare per il suo gesto con una pena pari a 5 anni e 4 mesi.

Seppur paghi per i suoi errori, nessuno può restituire alle due ragazze la loro gioia di vivere.

