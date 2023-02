Amici, Eleonora Cabras eliminata lancia frecciate su TikTok: cosa è successo?

Amici, Eleonora Cabras eliminata a studio vuoto: le frecciate della ballerina su TikTok. Dopo il benservito improvviso di lunedì, la danzatrice sarda ironizza sul web: “Che cosa ho capito? Niente!”.

Eleonora Cabras ironica su TikTok, eliminata da Amici dopo poche settimane

Il caso di Eleonora Cabras ha creato molta confusione tra il pubblico di Amici di Maria De Filippi. La ballerina sarda ha fatto il suo esordio al talent show di Canale 5 lo scorso 8 gennaio su esplicita richiesta del maestro Raimondo Todaro, che l’ha voluta a tutti i costi nella sua squadra. Un arrivo improvviso che ha creato molti dubbi, considerato che la fase serale del programma è ormai alle porte. Come volevasi dimostrare, Eleonora non ha avuto il tempo di mostrare al meglio le sue doti ed è stata eliminata da Amici

A differenza di altri suoi colleghi studenti, tuttavia, la Cabras non ha avuto almeno la soddisfazione di lasciare il programma durante la classica puntata domenicale, con il conforto del pubblico e di Maria. Todaro ha deciso di darle il benservito a studio vuoto, lo scorso lunedì: “Tu secondo me diventerai una brava ballerina se lavori bene perché il potenziale ce l’hai, c’è però un lavoraccio da fare che non riusciamo a fare qui col tempo che abbiamo. Andare avanti, quindi, non avrebbe senso”. La risposta di Eleonora è amara: “Me l’aspettavo. Ma non me l’aspettavo oggi. Me l’aspettavo in puntata. Credevo che la prossima puntata venissi eliminata”.

Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: per Eleonora il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

L’ironia di Eleonora su TikTok: “Che cosa ho capito? Niente!”

Eleonora Cabras ha reagito all’eliminazione con una serie di video ironici sul suo profilo TikTok. Alle domande del suo pubblico, che la pressa su una sua possibile partecipazione alla prossima edizione di Amici, la ballerina risponde sulle note di Voglia di Vivere di Angelica Mango: “Oggi ho capito che…No, no, no, no. Che cosa ho capito? Niente!”. In un altro video prova a chiudere ulteriori discussioni sul nascere, con in sottofondo Shut up dei Black Eyed Peas.