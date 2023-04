Juventus, Calciopoli: le rivelazioni di Report. Attacco di Moggi in difesa del club bianconero

Juventus, rivelazioni su Calciopoli: il programma di Rai 3 Report ha annunciato importanti dettagli che verranno raccontati nel corso della prossima puntata. Intanto, interviene Luciano Moggi a difendere la sua ex squadra.

Juventus, rivelazioni su Calciopoli di Report

Novità e rivelazione su Calciopoli dopo 17 anni: è quanto annunciato dal trailer di Report con la puntata in programma lunedì 17 aprile con un episodio in cui si racconterà dello scandalo che ha colpito il calcio italiano. “Intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti che raccontano una verità mai entrata nelle aule giudiziarie”. È questo il video trailer della puntata in agenda, in cui si rivela che verranno a galla segreti su “lingotti d’oro, opere d’arte e conti miliardari celati in paradisi fiscali”. Tra documenti e interviste, dalle anticipazioni sembrerebbe che ci siano in ballo notizie inedite sui tesori e sulla vita di Gianni Agnelli.

Attacco di Moggi in difesa del club bianconero

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Bianconeranews. “Per quanto riguarda le plusvalenze ritengo che la Juve debba essere assolta perché queste sono operazioni ammesse. Forse dovrà pagare qualche multa per non aver seguito la linea delle società quotate in borsa. Per l’altro filone, non conosco i documenti, quindi preferisco non esprimermi”.

“Quando si prova a modificare il calcio in qualche aspetto, c’è sempre di mezzo la Juve, come modello da contestare. Essendo la migliore società d’Italia purtroppo è presa sempre di mira. Qualche cosa forse non ha funzionato, ma è impossibile prendere come esempio negativo il club torinese che ha sempre dimostrato di essere in linea con tutto, anche con i pagamenti. Nessuno può fare aumenti di capitale come la società bianconera che va lasciata libera di vivere. Questo non sta accadendo. Che esista un certo accanimento non c’è dubbio”.