Grande Fratello, perché Giampiero Mughini si è ritirato? “Una decisione dolorosa”

Perché Giampiero Mughini si è ritirato dal Grande Fratello: cosa è successo?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, il noto giornalista Giampiero Mughini ha annunciato la sua decisione di lasciare il reality show. Tra i concorrenti preferiti del pubblico per la sua ironia pungente e dissacrante, Mughini ha concluso la sua esperienza al GF dopo ben due mesi nella casa più spiata d’Italia. Il giornalista ha chiesto agli autori la possibilità di comunicare personalmente la notizia del suo ritiro agli altri gieffini: “Questa decisione è dolorosa, ma ha due ragioni di causa. Una sorta di vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho i miei cinque giornali al giorno. Sono stato amputato della mia biblioteca. Per il 25 % questo è importante per me, per il 75% non ho notizie di mia moglie e dei miei figli a quattro zampe da quasi due mesi“.

Dietro la sua scelta c’è anche la necessità di rimettersi a lavoro su un libro che dovrà uscire entro fine dicembre: “Nella mia vita sono stati decisivi i libri che ho scritto. Sono stati quei libri a tessere la mia ossatura, c’è un libro che per contratto devo consegnare a fine dicembre, a questo libro non posso rinunciare. Non so se per le donne può risultare un esempio sbagliato, ma per chi scrive libri somiglia al bimbo di una donna. Questo libro è arrivato all’ottavo mese, e ha bisogno delle ultime cure e a volte per scrivere venti parole si possono impiegare anche quattro giorni. Mi dispiace tantissimo. Ciascuno di voi è aspettato a casa mia, a pranzo a casa mia, ciascuno di voi, molto presto“.

I complimenti di Alfonso Signorini: “Per me puoi continuare anche dallo studio”

Una volta giunto in studio con Alfonso Signorini, Mughini ha ricevuto molti complimenti dal conduttore. In particolare Signorini si è detto sorpreso sia riuscito a sopravvivere in casa per così tanto tempo, vista la nomea del giornalista. “Questo sopra ciò è una leggenda su di me.” -ha spiegato Mughini- “Io sono costituzionalmente un bravo ragazzo che è attento agli altri, che accetta le sfumature degli altri, certo se uno mi aggredisce non faccio un passo indietro. Sono stato benissimo nel vivere questa esperienza originale, incredibile, con ragazzi e ragazze che non avrei mai incontrato nel mio cammino professionale abituale”. Da parte sua Signorini si è detto più che aperto ad avere Giampiero in studio nelle prossime puntate: “Ti dico neanche con tanto dispiacere, io credo che tu possa continuare anche qui dallo studio, il tuo punto di vista che per me è preziosissimo”.