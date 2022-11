Chi è Sandro Veronesi, autore de “Il Colibrì”: biografia, libri, carriera

Sandro Veronesi è uno scrittore e giornalista italiano, autore anche del libro Il colibrì che è stato poi trasformato in film.

Chi è Sandro Veronesi

Sandro Veronesi, nato a Firenze nel 1959, è uno scrittore e giornalista. Laureatosi in architettura nel corso degli anni. Laureatosi in architettura nel corso degli anni Ottanta, si è trasferito a Roma dove ha esordito con il libro Per dove parte questo treno allegro (1988) ottenendo vasti consensi di critica e pubblico.

Da giornalista collabora con testate quali il manifesto, Epoca, l’Unità, Corriere della Sera. Grazie poi all’opera La forza del passato (2000, premio Viareggio e Campiello) è diventato sempre più famoso nel panorama letterario.

Libri

Sandro Veronesi è stato autore del libro inchiesta sulla pena di morte Occhio per occhio (1992), Gli sfiorati (1990); Venite, venite B52 (1995); Caos calmo (2005, premio Strega); Brucia Troia (2007); XY (2010); la raccolta di racconti dal titolo Baci scagliati altrove (2011); il saggio Viaggi e viaggetti.

Finché il tuo cuore non è contento (2013); ha scritto poi l’opera Non dirlo. Il Vangelo di Marco (2015), Cani d’estate (2018) sul tema delle migrazioni umane, Il colibrì (2019) che si è aggiudicato il premio Strega nel 2020.

Nel 2021 ha scritto uno dei racconti della raccolta Le ferite, per i cinquant’anni di Medici senza frontiere.