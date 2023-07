Grande Fratello, nuovo logo per l’ottava edizione: è addio al “Vip”

Aria di novità per il Grande Fratello, nuovo logo per la prossima edizione e addio alla dicitura Vip: torna l'iconico occhio.

Entra nel vivo la rivoluzione anti-trash del Grande Fratello, che dall’ottava edizione perderà la dicitura “Vip”. C’è aria di cambiamento per il reality show di Alfonso Signorini, confermata negli scorsi giorni dagli addii di Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, e dall’annuncio dell’ingaggio di Cesara Buonamici come opinionista. Un ulteriore segnale di rinnovamento è il nuovo logo apparso nei listini Mediaset, che non solo non riporta la dicitura “Vip” ma vede anche il ritorno dell’iconico occhio.

Un cambio di direzione deciso per ridurre il più possibile gli “eccessi” che tanto han turbato gli sponsor nella scorsa edizione e sui quali Pier Silvio Berlusconi ha posto il suo veto: “Serve avere la misura delle cose e controllare bene i limiti da non superare. Perché bisogna tenere sempre a memoria la sensibilità e il rispetto di chi guarda il programma”.

Stop ai tweet, eliminata la postazione social

Un’altra novità ormai confermata per il nuovo corso del GF è l’eliminazione della postazione social. Niente più tweet letti in diretta né confronto diretto tra spettatori e concorrenti. Sebbene le prime voci vedevano la produzione in cerca di una sostituta di Giulia Salemi, a quanto sembra la posizione di inviata social verrà semplicemente rimossa. La prima puntata del programma andrà in onda su Canale 5 l’11 settembre e, come già riportato in passato, vedrà entrare nella casa un misto di Vip e Nip, di celebrità e persone comuni.