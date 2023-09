Grande Fratello, i nominati ed eliminati della puntata del 21 settembre

Grande Fratello, i nominati della quarta puntata del 21 settembre 2023 rischiano grosso. C’è chi si salva grazie all’opinionista Cesara Buonamici e chi resiste da qualche giorno. Ecco cos’è successo nell’ultima puntata della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, i nominati della quarta puntata

L’ultima puntata del Grande Fratello ha regalo sorprese e ha dato i primi risultati sulle nomination. In lizza per essere nominati c’erano: Angelica Baraldi, Claudio Roma, Valentina Modini, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Rosy Chin, Samira Lui, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Prima dell’ annuncio dei nomi che sono andati poi al televoto l’opinionista Cesara Buonamici ha regalato l’immunità a Beatrice Luzzi: “Renderei immune Beatrice perchè stasera sarebbe troppo facile prenderla di mira e penso che qualche giorno per pensare che cosa posso fare io per far pensare agli altri che non sono cosa pensano di me”. Al televoto, ormai da due puntate, rimane anche Grecia Colmenares,

Gli eliminati dalla casa

Dunque, 5 inquilini sono stati nominati ufficialmente nella quarta puntata di giovedì 21 settembre. Nessun eliminato ma il televoto nella puntata di lunedì 25 settembre porterà un’eliminazione e un’uscita dalla casa più spiata d’Italia. Ecco come si sono nominati i concorrenti e i commenti: