Nomination Oscar 2023, quali sono i possibili candidati?

In vista di uno degli eventi più attesi dell’anno, si ipotizza sulle possibili nomination agli Oscar 2023, in programma il 12 Marzo. Mancano così meno di due mesi alla 95° edizione degli oscar e c’è molta curiosità per quanto riguarda i candidati, che verranno comunicati oggi, in data 24 Gennaio.