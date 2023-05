Ranieri III di Monaco, chi era il principe Grimaldi: vita privata, sorella, morte

Chi era Ranieri III, tutto sul Principe Grimaldi di Monaco. A capo del Principato di Monaco dal 1949 al giorno della sua morte, nel 2005, è stato uno dei regnanti più longevi della storia europea. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi era Ranieri III di Monaco, vita privata, carriera e morte del Principe Grimaldi

Nato a Monaco il 31 maggio 1923, il Principe Ranieri III Grimaldi era l’unico figlio del Conte Pierre de Polignac e di sua moglie, la Principessa Charlene di Monaco. Comincia la sua formazione in casa, insieme a sua sorella Antonietta Grimaldi: “Siamo stati educati da una governante. Nostro padre lo vedevamo solo alle cinque di sera e unicamente per un’ora. Il resto del tempo eravamo come confinati nei nostri spazi”. Ranieri III fu poi il primo Principe di Monaco a continuare i suoi studi all’estero. Studia prima in Inghilterra, al College di Summerfield a Saint-Leonards-on-Sea, e in seguito a Stowe, prestigiosa scuola pubblica del Buckinghamshire. Negli anni successivi completa la sua formazione in Svizzera e poi in Francia, dove si laurea in Scienze Politiche all’Università di Montpellier.

Il regno di Ranieri III di Monaco, dal 1949 al 2005

Dopo aver servito da volontario nell’esercito francese nella seconda guerra mondiale, Ranieri III salì al trono del Principato di Monaco dopo la morte di suo nonno, Luigi II, e la rinuncia alla successione di sua madre Charlotte. Il Principe resta alla guida del principato per ben 56 anni, diventando uno dei regnanti più longevi della storia europea. Durante il suo regno traghetta il Principato verso un’era di sviluppo e modernizzazione, trasformando il suo paese in un punto di riferimento in Europa dal punto di vista culturale.

Ranieri III apporta inoltre numerose modifiche alla struttura dello stato monegasco, creando una nuova Costituzione e limitando i poteri del Principe, a cui viene affiancato un Consiglio di Stato. Il Principe muore il 6 aprile 2005, all’età di 81 anni. La sua salute, già cagionevole nei suoi ultimi anni di vita, fu rapidamente compromessa dal vizio del fumo che, secondo le voci, lo portava a fumare fino a 60 sigarette al giorno. Poco prima della sua morte, secondo fonti vicine al regnante, il suo patrimonio aveva raggiunto un valore di circa 2 miliardi di euro.

Vita privata: Grace Kelly, figli

Ranieri III sarà senz’altro molto noto agli appassionati di cronaca rosa per la sua favolosa storia d’amore con Grace Kelly, celebre attrice e modella americana. Il Principe e la diva hollywoodiana convolano a nozze nel 1956 e diventano fin da subito una delle coppie più seguite ed amate dalle testate di gossip di tutto il mondo. Dalla loro unione nascono tre figli: Carolina, nata nel 1957, l’attuale Principe di Monaco Alberto, nato nel 1958, e Stefania, nata nel 1965. Dopo la tragica morte dell’attrice in un incidente stradale il 13 settembre 1982, il Principe Ranieri non trovò mai più la forza di risposarsi e si ritirò gradualmente a vita privata.

Il rapporto turbolento con la sorella e l’esilio

La presenza a corte di Grace Kelly non era affatto gradita alla sorella di Ranieri, Antonietta Grimaldi. In quanto primogenita, la Baronessa di Massy reclamava il trono per se e per i suoi figli. Ancor prima che Ranieri portasse Grace Kelly a corte, Antonietta era arrivata persino a tentare di spodestare il fratello insieme a Jean-Charles Rey, suo futuro secondo marito. La tensione era talmente alta che Grace e Ranieri decisero di allontanare Antonietta, di fatto esiliandola in Francia.