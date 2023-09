GP Monza: quando e dove vederlo, a che ora inizia

Per gli appassionati di Formula 1 sta per tornare lo storico GP di Monza. Ecco come e dove vederlo in diretta

Per gli appassionati di Formula 1 sta per tornare il GP di Monza. Ecco come e dove vederlo. Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 live dall’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà l’ultima tappa europea del mondiale. GP Monza, dove e quando vederlo Il weekend di Monza inizia già con la giornata dedicata alle prove libere, con le monoposto di F1 che scendono in pista a partire dalle 13.30 per la prima sessione e alle 17 per il secondo turno. Sabato è tempo di qualifiche, con la caccia alla pole che scatta alle 16. Domenica, semaforo verde alle 15 live su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8 La telecronaca Su Sky Sport, come da tradizione, le telecronache saranno affidate a Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. A Federica Masolin è affidata la conduzione degli approfondimenti di pre e post gara in compagnia di Davide Valsecchi.

Il favorito al GP Monza

Favorito in questa gara è ancora una volta Max Verstappen con la Red Bull. La Ferrari, reduce da un complicato round in Olanda ma che gioca in casa, proverà a farsi valere e cercherà un podio davanti al popolo della Rossa che sarà presente in massa all’Autodromo di Monza.