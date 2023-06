Pier Francesco Pingitore, vita privata del padre del Bagaglino: moglie, figli, famiglia

Tutto sulla vita privata di Pier Francesco Pingitore, drammaturgo e “papà” de Il Bagaglino. Chi è sua moglie? Chi sono i suoi figli? Cosa sappiamo della sua famiglia? Scopriamo insieme qualche informazione in più.

Nato a Catanzaro il 27 settembre 1934, Pier Francesco Pingitore ha 88 anni ed è un celebre drammaturgo ed autore italiano che in carriera ha scritto e diretto per cinema, televisione, cabaret e teatro. È ricordato soprattutto per aver fondato la compagnia di varietà de Il Bagaglino nel 1965, al fianco di Mario Castellacci, scomparso nel 2002. Il Bagaglino diventerà una delle compagnie più famose e apprezzate in tutto il paese, diventando protagonista di innumerevoli spettacoli teatrali e televisivi oltre che di molte pellicole per il grande schermo. Pingitore, nel corso della sua carriera, ha scritto e diretto numerosi film e spettacoli, collaborando con personaggi del calibro di Pippo Franco, Valeria Marini, Pamela Prati e Leo Gullotta.

Chi sono la moglie e i figli del celebre autore

Ma cosa sappiamo della vita privata di Pier Francesco Pingitore? Il drammaturgo è sempre stato gelosissimo per quanto riguarda la sua sfera personale e ha sempre tenuto i suoi familiari a distanza di sicurezza dalla luce dei riflettori. Sul web non ci sono informazioni sul suo stato sentimentale, né sull’identità di sua moglie. Anche su sua figlia, Donatella Pingitore, si sa molto poco. La donna è sposata con un Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone, classe 1952. La coppia avrebbe avuto un figlio maschio, per cui Pingitore sarebbe diventato nonno.