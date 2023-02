Massimo Troisi 70: causa morte dell’attore, targa e statua in suo onore

Massimo Troisi 70: l'attore avrebbe compiuto 70 anni nel 2023 e la Rai gli dedica un documentario per ricordarlo

Massimo Troisi continua a vivere nel ricordo degli italiani, della sua terra d’origine e nella comicità napoletana in particolare. Uno dei più grandi attori e molto amati, venuto a mancare nel 1994, continua a far ridere con intelligenza chi ancora lo guarda. E andrà un onda un documentario sulla Rai per ricordare i 70 di Massimo Troisi.