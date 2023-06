Chi è Tony Effe, trapper dalla vita alternativa

Il mondo della musica in Italia racconta di moltissimi artisti. Ecco Tony Effe, chi è il trapper dalla vita “spericolata” e alternativa.

L’artista si è fatto conoscere anche dal punto di vista personale.

Tony Effe, chi è: ex trapper della Dark Polo Gang

Tra gli artisti più in voga del momento, o almeno negli ultimi anni, si può contare anche Tony Effe, cantante che predilige il trap. Si è fatto conoscere grazie alla Dark Polo Gang di cui faceva parte, prima di allontanarsi e cominciare la carriera da solista. In più si è parlato di lui anche in termini di gossip, per via di una sua relazione con Taylor Mega.

Nome d’arte scelto già dall’inizio del suo percorso canoro, prima con il rap e poi con la trap. Una cosa è chiara, il cantautore 31enne si è dato da fare senza paura di “sporcarsi le mani” e farsi le ossa.

Può infatti vantare numerosi pezzi che gli hanno permesso di farsi conoscere, tra cui BOOM (di qualche mese fa) e Taxi sulla luna. Il prima conta circa 8,8 milioni di views, a dimostrazione della sua popolarità su YouTube.

La vita privata

Nato il 17 Maggio 1991 a Roma, Nicolò Rapisarda – vero nome del cantante – si è fatto conoscere anche al di fuori dell’ambito musicale. Il giovane romano si è fatto coinvolgere in una grande rissa, che lo ha portato ad essere multato per una cifra pari a 40.000 euro, oltre a 6 mesi di “servizi socialmente utili”, periodo in cui ha distribuito pasti alla Caritas.

Attualmente non si sa molto della sua vita privata, quindi non si conosce la sua situazione sentimentale e non si hanno ulteriori informazioni sulla sua vita privata, essendo l’artista abbastanza riservato.

Una cosa è certa: il modo spericolato di vivere la vita non è soltanto frutto delle sue canzoni, ma anche del suo modo di essere.

