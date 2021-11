Gomorra 5, episodio 3 e 4 anticipazioni delle prossime due puntate in onda per tutti gli abbonati Sky venerdì 26 novembre

Gomorra 5, episodio 3 e 4 anticipazioni ed anteprima: le vicende dell’ultima stagione proseguono inserendo nuovi e vecchi personaggi sempre di più intrecciati da intrighi e faide infinite.

Gomorra 5: anteprima ed anticipazioni prossimi episodi

L’ultima stagione di Gomorra si arricchisce ed entra sempre di più nel vivo. Gli episodi 3 e 4 andranno in onda per tutti venerdì 26 novembre in prima visione assoluta su Sky Cinema e Sky Atlantic alle ore 21.00. Invece, per i clienti extra di Sky gli episodi 3 e 4 sono già disponibili in on demand da martedì’ 23 novembre.

La famiglia Levante vuole sempre di più vendicarsi di Genny Savastano che però deve fare i conti ancora con la latitanza e con il fantasma del passato Ciro Di Marzio che è pronto per fare rotta a Napoli e regolare i conti con quel fratello che stenta a riconoscerlo una volta per tutte. Un altro vecchio personaggio è pronto a risorgere.

Gomorra 5, episodio 3:anticipazioni ed anteprima

Il magistrato Walter Ruggieri (Gennaro Maresca) si avvale della testimonianza di Patrizia e fa una scoperta importante.

Nel frattempo la famiglia Levante deve risolvere il problema delle difficoltà delle piazze di Secondigliano, così Genny (Salvatore Esposito) ne approfitta per provare a riprendersi il controllo delle famiglie, ma per convincere i capipiazza gli serve subito un carico di droga. Prova allora a trattare con un vecchio boss dei paesi vesuviani, che però si rifiuta di aiutarlo e allora Genny sarà costretto a trovare nuovi metodi.

Gomorra 5, episodio 4:anticipazioni ed anteprima

Dopo il furto del carico, i Levante e Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo (Antonio Ferrante) si alleano contro Genny sferrando alcuni attacchi contro i capipiazza di Secondigliano dissidenti, mentre ‘O Munaciello (Carmine Paternoster) cerca di trovare un equilibrio. Ma Genny ha già pronta una contromossa che i suoi nemici non hanno previsto. Nel frattempo però Ciro Di Marzio è tornato a Napoli: sta radunando i vecchi amici e fa recapitare un messaggio a Genny.

