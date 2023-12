Disney+, uscite gennaio 2024: tutte le novità, film e serie tv

Disney+, le novità di gennaio 2024: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming del colosso americano dell’animazione fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Disney+ gennaio 2024, tutte le uscite e novità: i film e le serie in arrivo

Tante intriganti novità in arrivo nel 2024 per i clienti di Disney+. La piattaforma streaming ha in programma la distribuzione di molti nuovi film e serie nel mese di gennaio. Per gli appassionati Marvel è in arrivo Echo, serie con protagonista l’omonima supereroina interpretata da Alaqua Cox, i cui cinque episodi saranno disponibili in blocco il 10 gennaio. Sempre il 10 arriva su Disney+ la seconda stagione di Welcome to Wrexham, docu-serie che segue le gesta calcistiche del club gallese di proprietà di Rob McElhenney e Ryan Reynolds. A fine mese arriva inoltre la terza stagione di American Horror Stories, antologia dell’orrore e spin-off di American Horror Story.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Disney+ in uscita a gennaio 2024, data per data. Tutti i film, le serie tv e i documentari in arrivo nel primo mese del nuovo anno.