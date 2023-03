Justin Bieber annulla i concerti per questioni di salute: che malattia ha?

Poche ore fa il cantautore canadese – che il 1 Marzo ha compiuto 29 anni – ha annunciato la cancellazione del suo tour, in programma questa estate. Justin Bieber annulla così i concerti per questioni di salute. Non si recherà né in America né in Europa per via della sua malattia.

Saltano anche le due tappe italiane.

Justin Bieber annulla concerti: qual è la sua malattia

Un compleanno di sicuro non bello quello dei 29 anni di Justin Bieber, compiuti il primo giorno di Marzo. Il cantante classe ’94 si trova infatti costretto a cancellare il suo tour, in programma nei prossimi mesi, a causa delle sue condizioni di salute. Per questo il canadese salterà tutti i concerti previsti in America, in Europa (tra cui anche l’Italia) e in Australia.

A costringerlo ad abbandonare il progetto di un tour di caratura mondiale è la sindrome di Ramsay-Hunt, la quale lo scorso Giugno lo aveva già portato ad annullare qualche data. Si tratta di una patologia neurologica che tende a paralizzare i nervi del volto e, in questo caso, un lato del visto di Bieber. Lo stesso artista lo aveva raccontato su Instagram, scusandosi per aver rinunciato all’ultimo ad alcune date in programma:

“Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio”.

Nonostante il messaggio di speranza, per Justin Bieber le cose non sono andate come previste. Dopo qualche mese e qualche concerto, il cantante ha di nuovo accusato il colpo di questa malattia che colpisce all’incirca 20.000 persone ogni anno. Adesso si trova costretto a cancellare un intero tour. Tra le mete previste era stata inserita Bologna per il 27 e il 28 Gennaio 2023, date poi posticipate senza avere notizie a riguardo, almeno fino a questo momento.

Si dovrà dunque attendere parecchio per rivedere l’artista 29enne sul palco, nella speranza che possa star meglio.