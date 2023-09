Gigi D’Alessio a Bari: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Gigi D’Alessio a Bari si esibisce in concerto in occasione del suo tour. Doppio appuntamento in terra pugliese per l'artista.

Gigi D’Alessio a Bari si esibisce in due serate: sabato 30 e domenica 1 ottobre il cantante napoletano è in concerto in terra pugliese per poi continuare il suo tour al Nord. Annunciate già altre date per il 2024.

Gigi D’Alessio a Bari: scaletta delle canzoni

Gigi D’Alessio si esibisce sabato 30 settembre al Palaflorio di Bari in concerto. L’artista campano è in giro in occasione del suo ‘Dove c’è Il Sole Tour‘. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista napoletano porta sul palco:

Non Mollare Mai

Quanti Amori

Un’Emozione Per Sempre

Più Bella Cosa

Omaggio a Carosone

Como Suena El Corazon

L’ammore

Quello Che Le Donne Non Dicono

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato

Quello Che Fa Male

Si Turnasse A Nascere

16 Marzo

Mon Amour

Come Me

Napule

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina

Sotto Le Lenzuola

30 Canzoni

Guagliune

Buongiorno

I biglietti disponibili con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili ma per la seconda serata di domenica 1 ottobre sempre a Bari e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Per il 2023 c’è ancora un’altra tappa nel mese di ottobre ma già sono state annunciate altre date nel 2024: