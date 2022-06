Bella Thorne, chi è l’attrice americana? Film, carriera e la rottura con Benji

Chi è Bella Thorne, nota attrice americana ed ex fidanzata di Benji. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata della giovane interprete originaria della Florida. Dal successo su Disney Channel, ai ruoli sul grande schermo, passando per la carriera musicale.

Chi è Bella Thorne, vita e carriera della star americana: esordi e film

Nata a Pembroke Pines, in Florida, l’8 ottobre 1997, Bella Thorne ha 24 anni ed è un’attrice molto nota negli Stati Uniti.

Esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissima, a soli sei anni, come modella. Partecipa a decine di spot pubblicitari e prosegue per questa strada anche da adulta, posando per marchi come Guess Jeans, Tommy Hilfiger e Diesel. Fa il suo debutto da attrice nel 2003 con un piccolo ruolo in Fratelli per la pelle. Comincia a farsi conoscere ancora bambina nel mondo della serialità televisiva, recitando in Dirty Sexy Money e My Own Worst Enemy, ruolo che le vale un Young Artist Award.

Trova il successo nel 2010 su Disney Channel, recitando da protagonista al fianco di Zendaya nella sitcom per ragazzi Shake it up, in Italia nota come A tutto ritmo. Dopo tre stagioni nella serie comedy, Bella si lancia sul grande schermo. Recita in diverse pellicole, tra cui Insieme per forza, Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, La babysitter e nel film d’animazione Ratchet & Clank. Porta inoltre avanti una carriera musicale, iniziata durante il suo periodo a Shake it up.

Nel corso degli anni moltissimi singoli e due extended play. Nel 2019 pubblica What Do You See Now?, il suo primo album in studio sotto l’etichetta Epic Records.

Vita privata, la storia e la rottura con Benji: “Mi sono svegliata da sola”

Negli ultimi tre anni, la vita privata di Bella Thorne è stata al centro del gossip grazie alla sua relazione con il cantante italiano Benjamin Mascolo, meglio noto al pubblico come Benji o B3N.

I due si erano incontrati nel 2019, al Coachella Festival, ed è stato subito un colpo di fulmine. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di follower in tutto il mondo. Il cantante l’ha seguita in America, trasferendosi in California, dove i due avevano in programma di sposarsi a breve. Stavano organizzando ben due matrimoni, come svelato da Bella lo scorso settembre: “Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due . Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo”.

La loro relazione, tuttavia, finisce improvvisamente nel 2022. Ad annunciare la rottura è Benji, con una lunga lettera sui suoi profili social: “Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita. La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è “sprecata” o “inutile”, poiché “buono” e “cattivo” sono solo etichette basate su il nostro ego e la nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo.

Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei“. Da parte sua, Bella si è limitata a pubblicare un breve video nelle sue storie, con sottotitolo “Mi sono svegliata da sola“. Inizialmente interpretato come un buongiorno leggero per i suoi fan, con la notizia della rottura assume forse un significato più pesante.