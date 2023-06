Giulia Cavaglià, la frecciata a Delia Duran: “Non merita il successo che ha”

Giulia Cavaglià, frecciata al veleno per Delia Duran: “Non merita il successo che ha”. Le dichiarazioni dell’ex tronista contro l’ex concorrente del GF han fatto scalpore sul web.

Una nuova polemica scuote il pubblico della tv italiana. L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià è stata ospite a Radio RDS e le sue dichiarazioni han fatto molto parlare di lei negli ultimi giorni. Interrogata sulle sue opinioni sulle sue colleghe del mondo dello spettacolo, Giulia ne ha approfittato per lanciare una frecciata a Delia Duran, showgirl e modella venezuelana e finalista del Grande Fratello Vip 6. Per l’ex tronista, Delia ha trovato la notorietà senza avere particolari meriti se non il bell’aspetto: “Chi dello spettacolo che conosco non merita il suo successo? Mi verrebbe da dire Delia Duran. Per il senso che ha un sacco di successo, ma ha il suo successo solo perché è una bellissima ragazza, però non le attribuisco altre doti”.

Le critiche del web: “Almeno Delia non perde gli aerei”

Una grossa fetta di spettatori e utenti del web è accorso in difesa di Delia Duran. In molti ne hanno approfittato per ricordare un episodio discutibile dello scorso aprile, che ha visto Giulia Cavaglià prendersela con le hostess su Instagram per un aereo perso: “Delia ha almeno la capacità di non perdere i voli seduta al gate. Dimmi se non è una dote questa”.

delia almeno ha la capacità di non perdere i voli aerei seduta al gate, dimmi se non è una dote questa pic.twitter.com/aCtC8l8tma — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) June 24, 2023

E ancora: “Pare abbia fatto uomini e donne. Ma io la “conosco” perché tipo qualche mese fa giravano delle storie di lei piangendo perché le hostess avevano osato fare il proprio lavoro chiudendo il gate e quindi lei aveva perso l’aereo. E con questo ho detto tutto”. C’è inoltre chi punta il dito sui suoi esordi televisivi: “Scusate ma lei dice questo e poi è una uscita da un dating show”.