Primo Appuntamento 2022: puntate, casting, streaming, Flavio Montrucchio

Il programma Primo Appuntamento 2022 apre il nuovo anno di Real Time. La sesta stagione della trasmissione prodotta da Stand by Me per Discovery Italia inizia nella prima settimana di gennaio e propone nuove puntate, sempre condotte dal presentatore Flavio Montrucchio.

Primo appuntamento 2022: quando inizia e puntate La sesta edizione di Primo Appuntamento inizia martedì 4 gennaio, alle 21.20, e va in onda come sempre su Real Time (DTT, 31). La prima parte della stagione 2022 prevede 15 puntate da un’ora nel prime time del martedì. Di solito le stagioni sono di 15/20 episodi, ma ciò può variare di anno in anno. Per esempio, l’ultima edizione, andata in onda da gennaio 2021, era di 15 episodi trasmessi tra fino ad agosto, più 5 rilasciati a settembre.

Primo Appuntamento, inoltre, è visibile in live streaming sulla piattaforma Discovery, in cui è possibile riguardare gli episodi on demand.

Gli abbonati al servizio pay Discovery+ possono vedere la prima puntata in anteprima.