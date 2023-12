Oroscopo Settimanale Branko 18-24 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 18 al 24 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni di feste natalizie? Come si evolverà l’influenza degli astri nel corso della settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la settimana prima di Natale. Quali novità e quanti cambiamenti nei giorni antecedenti alla Vigilia? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dall’11 al 17 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Stop alla testardaggine, cari nati nell’Ariete. Non otterrete nulla cercando di fare le cose per forza a modo vostro. Fate qualche rinuncia, andate incontro al vostro prossimo e riuscirete a fare qualche passo avanti. Anche in amore è il caso di dimostrarsi più flessibili. Non fissatevi sui difetti, chiudete un occhio e noterete qualità che vi sarebbero altrimenti sfuggite.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Un caso fortuito cambia le carte in tavola per i nati nel Toro. Eravate sicuri di avere il quadro completo della situazione, ma un incontro improvviso demolisce le vostre certezze. Prendetevi del tempo per rivalutare le vostre mosse, non è il caso di agire in modo impulsivo. Sul lavoro si raccomanda cautela, non tutto è oro quel che luccica.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

È il momento di un confronto per i nati nei Gemelli. Ad agire di testa vostra continuate a fare frittate, è il caso di chiedere consiglio a chi ne sa più di voi. Prendete atto dei vostri errori e fatene buon uso: che vi siano d’esperienza per capire al meglio il percorso da seguire. La presunzione è vostra nemica, procedete con umiltà e voglia di imparare.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

I nati nel Cancro dovranno mettere da parte la rabbia. Alcuni avvenimenti recenti hanno sconvolto il vostro umore, non siete più sicuri di riuscire a contenere le vostre emozioni. Prendetevi del tempo per sbollire e ragionare a mente fredda. Non otterrete nulla con moine e capricci, comportatevi con maturità e otterrete quello di cui avete bisogno.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Strette di mano e grandi prospettive future per i nati nel Leone. Gli astri guidano il vostro fiuto per gli affari, lanciandovi verso numerose occasioni di guadagno. Sta a voi sfruttarle al meglio senza sprecarle con eccessi ed arroganza. L’indolenza può costarvi cara, non date per scontato di aver già vinto senza aver fatto gli sforzi necessari.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 11-17 dicembre

Si illumina il futuro dei nati nella Vergine. Si chiude un periodo cupo, pieno di batoste: riuscite finalmente a vedere una luce in fondo al tunnel. Ci sarà ancora molto da sfacchinare per ricostruire qualcosa, ma gli astri sono pronti a guidarvi nella direzione giusta. Non affidatevi al caso, siate voi i primi a prendere il mano il vostro destino.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Piccoli e grandi soddisfazioni in arrivo per i nati nella Bilancia. Avrete modo sia di togliervi diversi sassolini dalle scarpe che di portare avanti un progetto importante che rimandate da troppo tempo. Il cielo vi sorride, o vi ignora abbastanza da non portare sciagure sul vostro cammino. Approfittatene per prendervi qualche rischio in più.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Momenti di intimità e crescita per i nati nello Scorpione. Avrete finalmente l’occasione di aprire il vostro cuore ad una persona a voi vicina, che sia un potenziale partner, un amico o un parente col quale i rapporti sono tesi da tempo. Ci son stati tanti errori da entrambe le parti ma, dimostrando un po’ di comprensione, potreste costruire qualcosa di ancora più solido.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Batte forte il cuore dei nati nel Sagittario. L’amore vi trascina come un fiume in piena, sentite di non essere più in grado di trattenere quello che provate ancora a lungo. Non agite in modo brusco o impulsivo, rispettate i desideri e la situazione complicata attorno a chi amate. La vostra occasione arriverà, se avrete la forza di pazientare ancora un po’.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Giorni di celebrazione in arrivo per i nati nel Capricorno. È il vostro momento e lo sapete bene, siete al centro dell’attenzione anche per le stelle. Tanti omaggi da parte degli astri in questi giorni, avvaletevi del loro supporto per lanciarvi verso nuovi orizzonti. Non limitatevi a stagnare nella vostra comfort zone, sforzatevi di agguantare ogni occasione di crescita.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

Occhi aperti, cari nati nell’Acquario. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi molto fruttuosi per chi avrà l’accortezza di osservare bene i propri dintorni. Alcune occasioni arrivano una volta sola, non esitate ad ottenere una posizione di vantaggio quando possibile. Anche in amore viene premiata l’audacia: basta esitare, è arrivato il momento di dimostrare quanto valete.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 18-24 dicembre

I nati nei Pesci si sentono incastrati in una realtà non loro. Avete voglia di espandervi, di esplorare parti di voi che ancora non conoscete ma la quotidianità vi incatena a situazioni che vi hanno stufato ormai da tempo. Non è saggio ribaltare la propria vita di colpo, ma forse è il caso di sciogliere i legami più arrugginiti e fare spazio a qualche novità.